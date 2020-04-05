شكرا لقرائتكم خبر عن من الحجر المنزلى.. Bad Bunny يطلق أغنيته الجديدة En Casita بمشاركة صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التزام النجم العالمي Bad Bunny بالتواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا كان سببا رئيسيا في اعطائه المزيد من الحماس والتركيز من أجل دعم حياته المهنية وإنتاج المزيد من الأعمال الفنية ، حيث فاجأ النجم البالغ من العمر ( 26 عام ) محبيه و عشاقه بإطلاقة اغنية جديدة شاركت بها صديقته جابرييلا بيرلينجيري حيث يتواجد الثنائي حاليا في الجحر المنزلي في بورتو ريكو .

و تحمل أغنية Bad Bunny الجديدة اسم " En Casita " ، و قد أعلن النجم الشهير عن إطلاق أغنيته من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " .

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باد باني وصديقته

يذكر أن سبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث الفنية سواء مهرجانات أو حفلات، لكن في الحقيقة أن صناعة الموسيقى لا تزال تعمل على إنتاج و تقديم أعمال جديدة مميزة و رائعة، حيث يعمل المنتجين بشكل متزايد من الحجر المنزلي الذاتي في تحدي منهم لعنصر الزمن و إبراز مدي قوتهم وإدركهم لأهمية صناعة الموسيقي في العالم ، في الفترة الأخيرة تم إغلاق كل استوديوهات التسجيل في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا ، مما أجبر الكثير من منتجي الموسيقى على عمل استوديوهات متنقلة في منازلهم ، حيث لا يزال بإمكانهم إنتاج المزيد من الأعمال الموسيقية و الغنائية ، حيث أضطر منتجي الموسيقى لاستخدام بشكل متزايد الدردشات المرئية وخدمات البث لتبادل الأفكار ، والتعاون وتسجيل الأغاني مع المنتجين الآخرين ، كما أن المنتجين لا يزالون يعملون بشكل مباشر مع المغنين للكتابة والتعاون معهم، ولكن التفاعلات أصبحت " رقمية " فقط ، و ذلك لأن الإجتماعات وجها لوجه خلال هذه الفترة غير مناسبة تماما بسبب COVID-19.