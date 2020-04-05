شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تدعم صندوق الحياة الثقافية التونسي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة التونسية هند صبري، دعمها لصندوق دعم الحياة الثقافية التابع لوزارة الثقافة التونسية، في ظل التوقف الحالي للاقتصاد بسبب الوضع الصحي الذي سببه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وطالبت النجمة التونسية الجميع بمشاركتها والتبرع للصندوق، الذي أسسته وزيرة الثقافة التونسية، لدعم العمال والموظفين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب الوضع الاقتصادي.

ونشرت صبري مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع إنستجرام وهي تعلن عن دعمها من الصندوق، وكتبت: "أنا أدعم صندوق دعم الحياة الثقافية الذي أطلقته وزارة الثقافة التونسية.. في مثل هذه الظروف، وبعد أن أثبتت الثقافة أنها من الأساسيات، يجب علينا أن نتكاتف كي لا تموت الحياة الثقافية بسبب الظروف".

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وكانت النجمة التونسية، قد دشنت حملة بعنوان "أنتم مش لوحدكم"، لدعم الأطباء والممرضين، المتواجدين على الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، لرفع حالتهم المعنوية اثناء عملهم على مدار الساعة في المستشفيات لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين.

ونشرت النجمة التونسية، مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وهي تحمل الكثير من الرسائل للأطباء والممرضين، عن طريق لافتات مكتوبة، مطالبة متابعيها ومشاركيها المشاركة في تلك الحملة، لنشر أكبر عدد ممكن من الرسائل للأطباء والممرضين.

وعلى سياق أخر، أعلنت النجمة التونسية هند صبرى أن الدورة الحالية لمهرجان قابس سينما فن التونسى ستنطلق اليوم 3 أبريل "أون لاين" بسبب الظروف الحالية التى فرضها انتشار فيروس كورونا، وستستمر حتى يوم 11 أبريل عبر موقع المهرجان على الإنترنت.

ونشرت هند فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تقول به "سينطلق مهرجان قابس سينما فن اليوم لكن ستكون بداية غريبة مثل العالم هذه الأيام العالم كله فى حظر.. التنقل مستحيل وقاعدين فى ديارنا نلتزم ببروتوكلات وزارات الصحة فى العالم ومنظمة الصحة العالمية، لكن لن نستسلم وستقام دورة مهرجان قابس سينما فن الحالية أون لاين كلها علي الإنترنت كل فعالياته ستعرض بالمجان لتكون السينما هي اللي بتهون علينا فى الظروف اللي بنعيشها".