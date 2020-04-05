شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل Mr. Robot يكشف حقيقة تقديم رامى مالك جزءا خامسا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت العديد من التقارير مؤخراً حول عزم النجم رامي مالك تقديم جزء جديد من مسلسل Mr. Robot هو الجزء الخامس، وذلك بعد نجاحه منذ عام 2015 في تقديم واحدة من أفضل السلاسل الدرامية حول العالم في السنوات الأخيرة حين لعب بطولة المسلسل طوال 4 أجزاء.

النجم رامي مالك الذى اكتسب شهرته من خلال هذا المسلسل نفي مخرجه سام إسماعيل لموقع dailymail كل ما يتردد حول التحضير لجزء جديد، بقوله أنه أثناء تحضيرات العمل الأولية لم يكن يعتقد أن يقدم منه أربعة أجزاء وبالتالي فلا نية لهم حتي الآن نهائياً لعمل جزء جديد من هذا العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً منذ عام 2015 الذى شهد انطلاقته وحتي العام الماضي، ورغم زيادة التكهنات فى الفترة الأخيرة حول إقدامهم على خطوة جزء جديد بسبب تعلق الجمهور به، إلا أنه لم يقرر حتي الآن العمل علي الجزء الخامس

مسلسل Mr. Robot ساهم في شهرة رامي مالك حوال العالم، وكان بالنسبة له تميمة الحظ حيث شارك من وقتها في أهم الأعمال السينمائية ونال العديد من الجوائز أبرزها الجولدن جلوب، والأوسكار العام الماضي 2019 ليصبح ذو الجذور المصرية واحداً من أبرز نجوم هوليود الشباب حالياً، والذى ينتظر أيضاً مشاركته في فيلم جيمس بوند 25، أو لا وقت للموت الذى يلعب فيه دور شرير يسعي للقضاء علي جيمس بوند خلال أحداث الفيلم، والذي من المنتظر عرضه في نوفمبر المقبل بعدما كان مقرر طرحه في ابريل الجاري إلا أن إغلاق السينمات بسبب فيروس كورونا تسبب في قرار تأجيله.