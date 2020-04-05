شكرا لقرائتكم خبر عن ليزو ترسل الطعام لـ أطباء مستشفى بوسطن تقديرا لمجهوداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت المطربة والممثلة الأمريكية ليزو، بـ إرسال وجبات طعام، لـ الطاقم الطبي الذي يعمل على مكافحة فيروس كورونا في مستشفيات بوسطن، وذلك تقديرا منها لمجهوداتهم، وقالت ليزو " أردت فقط أن أشكركم على ما تفعلونه من أجل حمايتنا، وجعلنا نشعر بالأمان، ومحاولاتكم الكبيرة فى الحفاظ على صحتنا، وإنقاذ حياتنا، أنتم أبطال".

وأضافت ليزو "أردت أن أقدم لكم هدية بسيطة للتعبير عن تقديري لمجهوداتكم، أرسلت لكم وجبة، التى أتمنى أن ترسم ابتسامة على وجوهكم، وهذا أقل ما أستطيع أن أفعله، وأتمنى أن تشعروا بمقدار حبي وتقديري لكم، طاب يومكم"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " boston".

وكانت قد اختارت مجلة تايم قد المطربة السمراء، نجمة عالم الترفيه والغناء في العام الماضي، تقديراً لما أحدثته من حراك في مجال الموسيقى والاستعراض، وكانت قد صرحت ليزو: إن جسدها لا يسبب أي مشكلة، وأنها متصالحة مع حجمها، وتود أن تغير الصورة السيئة السلبية عن الوزن الثقيل على السوشيال ميديا.

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وأوضحت المطربة والممثلة الأمريكية، أنها لن تعيد في المستقبل القريب فتح حسابها على تويتر بعد أن قامت بـ إغلاقه بسبب التنمر، والتعليقات التي تلقتها بسبب حجم جسدها، ولكنها سيكون لها حضورها الدائم على موقع الصور إنستجرام.

وكانت قد تعاونت المغنية الأمريكية ليزو، مع المغنية إريانا جراند، وهو ما زاد من حماس محبي وعشاق الموسيقي والغناء لسماع العمل الذي يجمع النجمتين.

أطلقت النجمة العالمية ليزو ريميكس جديد لأغنيتها " Good As Hell " وذلك مع النجمة الشابة إريانا جراند، واستطاعت الأغنية أن تحقق سلسلة طويلة من الإشادات حول تعاون ليزووجراند معا .

و استطاعت أغنية Good As Hell " أن تحقق نسبة سماع تخطت الـ 1.2 مليون مشاهدة علي قناة ليزو بموقع " يوتيوب" .