شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل بعيد "أحد الشعانين " وسط عائلتها وأطفالها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور من احتفالها بقرب احتفالات عيد القيامة المجيد، وأحد الشعانين، وسط عائلتها وأطفالها في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت النجمة اللبنانية مجموعة من الصور لها وسط عائلتها وزوجها فادي الهاشم وأطفالها الذين ظهروا وهم ممسكين بالشموع ضمن مراسم الاحتفال بأحد الشعانين، بحسابها بموقع انستجرام، وكتبت" شعنينة مبارك".

وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التليفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:" أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت".

وتابعت نانسى في حديثها، قائلة: "أول شيء الوضع كان صعب كنا بنروح السوبر ماركت فسحة للبنات، بنقضى وقت حلو كتير سوا اتعلمت حاجات كتير منهم حلوة بنقسم الوقت سوا ندرس أونلاين و نطبخ و نلعب رياضة بنتفرج على أفلام والبنات ساعة يتخنقوا و ساعة يتصلحوا كده نص النهار خلص و في كمان الوقت اللى مامى بتقلهم أعملوا اللى نفسكوا فيه بس ابعدوا عنى".

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