شاهد.. سيرين عبدالنور تحتفل مع أسرتها بـ”أحد السعف”

كتب امير فتحي في الأحد 5 أبريل 2020 08:57 مساءً - احتفلت المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور، بأحد السعف “الشعانين”، الموافق اليوم 5 إبريل. ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام

صورة مع عائلتها، “، وعلقت عليها قائله :”اليوم عيد الشعنينة، الكورونا ماراح تغير بجمعتنا وفرحتنا، يحبكن ينعاد عليكن”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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