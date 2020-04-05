بينك تتبرع بمليون دولار بعد تعافيها من كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت المطربة والنجمة الأمريكية، بينك، يوم، الأحد 5 إبريل، عن أنها أصيبت قبل أسبوعين، بمرض كورونا، كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد لكنها تعافت لاحقا.

النجمة العالمية كتبت على موقع إنستجرام قائلة : قبل ثلاثة أسابيع ظهرت علي أنا وابني جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات أعراض كوفيد-19. لحسن الحظ طبيبنا للرعاية الأولية استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية.

وأضافت النجمة العالمية في المنشور الذي أذاعته مصحوبا بصورة لها مع ابنها : عائلتي كانت تلازم المنزل وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين اتباعا لتعليمات طبيبنا، قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية والحمد لله.

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ودعت النجمة العالمية إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية قائلة إنها مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع.

وأعلنت بينك التي اشتهرت بأغان منها (وات ابوت أس) و(جيف مي إيه ريزون) و(جاست لايك بيل) تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس انجليس لمكافحة كوفيد-19.

والجدير بالذكر أن المغنية الأمريكية الفائزة بجائزة جرامى ثلاث مرات، هى من مواطنى ولاية بنسلفانيا، وعملت والدتها فى تيمبل، فيما تعيش بينك فى لوس أنجلوس مع زوجها وطفليها.