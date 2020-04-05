في الحجر المنزلي.. منة فضالي تشتكي الوحدة وعدم وجود حبيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، العديد من تساؤلات جمهورها بسبب تدوينة قامت بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

منة فضالي، قالت في تدوينتها: “اكتشفت أني هفضل وحيده لحد ما أموت وعمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدا أو يكون باقي عليا الحمد لله علي نعمة الرضا”.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة منة فضالي، تصوير مشاهدها في مسلسل “لما كنا صغيرين”، المقرر عرضه في رمضان 2020.

”لما كنا صغيرين”، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز” أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

Advertisements

يذكر أن منة تشارك ضمن مسلسل “بنت القبائل”، الذي يعرض حالياً على الفضائيات، وهو مكون من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء ‏رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في ‏إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن‎، بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني‎.

منة حققت مؤخرا أيضا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «قيد عائلي»، حيث قدمت دور امرأة تتعرض للخيانة، وتخون زوجها، وتقوم بقتل نفسها في نهاية المسلسل بعد شعورها الكبير بالذنب وعدم قدرتها على المواجهة.

«قيد عائلي» ويشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

وكانت منة فضالي، قد ارتبطت بالوزع محمد ضياء الدين، سرًا واستمرت زيجتهما 6 أشهر فقط، ووصفتها بأنها تجربة عدت سريعًا.