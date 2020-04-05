كورونا يؤجل ألبوم إليسا الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تأجيل طرح ألبومها الجديد لأجل غير مسمى وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت إليسا، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنه لا يمكننا الانتهاء من تنفيذ مراحله النهائية، لكن هذا الأمر لن يبعدني عنكم، أوعدكم بأمر قريبا ما، سنغني كمان وكمان”، مؤكدة أنها ستطرح أغنية منفردة قريبًا جدًا.

ألبوم إليسا الجديد يضم 5 أغاني لبنانية والباقي باللهجة المصرية، كما يضم أغنية تحمل اسم “عظيمة”، والتي تناقش قصة مشتركة لجميع النساء، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله.‏

وكان من المقرر أن تصدر إليسا، ألبومها في عيد الفطر، وهو الأول لها بعد أن تراجعت عن قرارها باعتزال إصدار ألبومات بعد الألبوم المنتظر كاشفة أنها من الممكن أن تنتج لنفسها في الفترة المقبلة.

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إليسا، كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “عم ثور”، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم‎.

من ناحية أخرى استعانت الفنانة اللبنانية إليسا، بكلمات أغنية “كرهني”، لتوجيه عدة نصائح لمنع الإصابة بفيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير في لبنان، ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، مقطع من الأغنية جاء فيه: “مابدي تقرب ليّ وتسلم عادي عليّ ضلك حبني عن بعد”.

أغنية “كرهني”، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتجاوزت نسب مشاهدة الأغنية أكثر من 62 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

الفنانة اللبنانية كشفت مؤخرًا عن تفاصيل أول أغنية من ألبومها الجديد والذي تستعد لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل 2020.