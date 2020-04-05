محمد نور يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري محمد نور بعيد ميلاد زوجته “هبة”، بأن قام بنشر مجموعة صور رومانسية جمعتهما.

نور وجه تهنئة خاصة لزوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “حبيبتي وروحي هبه كل سنة وأنت طيبه عقبال ١٠٠ سنه”.

الفنان المصري أضاف: “ان شاء الله أحلي سنه في حياتك ربنا يخليكي لينا ولأولادك happy birthday my everything”.

وكان الفنان المصري محمد نور قد احتفل في شهر يناير الماضي بعيد ميلاد ابنته «عليا»، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

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عيد ميلاد ابنة محمد نور يتوافق أيضا في نفس يوم عيد ميلاده، ونشر الفنان صور له مع ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

علّق نجم فريق واما الموسيقي، على الصور كاتبا: “النهاردة عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي.. كل سنة وأنت طيبة عقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا».

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان المصري الذي هنأه بمناسبة عيد ميلاد ابنته وعيد ميلاده، من خلال عدد من التعليقات.

وكان الفنان محمد نور قد طرح مع أعضاء فريق “واما” أحدث ألبوماتهم الذي حمل اسم “الصيف ابتدى”. كما تم طرح كليب “شمس وبحر” للفريق، والذي يعد أول فيديو كليب يتم طرحه من الألبوم الجديد.