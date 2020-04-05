وفاة الشاعر الغنائي صلاح فايز.. وهاني شاكر ينعيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى الشاعر الغنائي المصري صلاح فايز، في الساعات الأولى من صباح الأحد 5 إبريل، عن عمر ناهز 86 عاماً.

الفنان المصري هاني شاكر نعى الشاعر الراحل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “أنعي بكل الحزن والأسى صديقي ورفيق عمري الشاعر الكبير #صلاح_فايز ادخله الله فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان #هاني_شاكر”.

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والشاعر الراحل صلاح فايز واحد من أشهر الشعراء فى الزمن الجميل، حيث قدم العديد من الأغانى لنجوم الطرب، وكانت أول أعماله عام 1960 وهو فى عمر الـ25 سنة، أغنية “بعد بيتنا ببيت كمان” للفنان الراحل محمد فوزى، وأغنية “يا ولاد بلدنا يوم الخميس”

كما قدم أغنية “غدارين” لمحرم فؤاد، “كده برضو ياقمر”، “وطول عمرى استلطفك”، و”مشتريكي”، و”معقول نتقابل تانى”، للفنان هانى شاكر، وأغنية “وحشتنى” لسعاد محمد، و”الركن البعيد الهادى”، و”ببساطه كده” لـ أنغام، “ابسط ياعم” لعمر فتحى، “اضحك يا أبو علي” لسمير صبرى.

وقدم الكثير من الأغاني لعدد من المطربين الكبار مثل محمد فوزي، ومحمد عبدالمطلب، ومحرم فؤاد، ومحمد قنديل، وكارم محمود، وعبدالغني السيد، ومحمد رشدي، ومحمد العزبي، وعمر فتحي، وعماد عبدالحليم، وغيرهم.