الحالة الصحية لخطيبة بوريس جونسون بعد إصابتها بـ«كورونا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت كاري سيموندس، خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أنها أمضت الأسبوع المنقضي في الفراش تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، إلا انها شعرت بعد سبعة أيام من الخلود للراحة أن حالتها تتحسن.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” قالت كاري سيموندس التي تحمل جنينا في أحشائها: أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا.. لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي.

خطيبة رئيس وزراء بريطانيا أضافت، الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض “كوفيد-19” أقول للنساء الحوامل الآخريات من فضلكم اقرأوا واتبعوا أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية.

بوريس جونسون كان قد أدلى بتصريحات يوم الجمعة قال فيها إنه لا يزال في عزلة ويعاني من أعراض طفيفة لمرض كورونا المستجد “كوفيد-19 ” بما في ذلك ارتفاعا في درجة الحرارة بعد سبعة أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.