قصة أكبر الناجين من "كورونا".. نجا من أهوال الحرب العالمية والإنفلونزا الإسبانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتسامة خفيفة مطوية خلف قناعه الجراحي الأزرق الشاحب، تكشف عن فرحته الغامرة بالمفاجأة الكبرى التي كانت تنتظره.. إنها فرحة الانتصار على المرض!

غسل الأموال.. حيلة كنديين للوقاية من كورونا

هذا الرجل الأمريكي يدعى "بيل لابستشيز Bill Lapschies" من مواليد ولاية أوريجون عام 1916، يعد أكبر معمر في العالم تعافى من الفيروس التاجي الذي يحصد أرواح آلاف المواطنين حول العالم.

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لابستشيز كان من أوائل المصابين بالفيروس التاجي في ولاية أوريجون الأمريكية، ومنذ أن تم تشخيص إصابته بـ"كورونا" في الخامس من مارس/آذار الماضي عزل داخل أحد مراكز المحاربين القدامى في مدينة ليبانون بالولاية الأمريكية.

المعمر الأمريكي عاصر أحداثا كبرى، وشهد أكثر من وباء على مدار العشرة عقود التي عاشها، بداية من الإنفلونزا الإسبانية عام 1920 وهو الوباء الذي أودى بحياة الملايين آنذاك.

