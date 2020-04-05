كيف تصنع كمامة في منزلك؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى نقص في أقنعة الوجه الواقية في العديد من الدول حول العالم، الأمر الذي نجم عنه ظهور كثير من الفيديوهات عبر الإنترنت التي تعطي نصائح حول كيفية صنع قناع الوجه في المنزل باستخدام قميص أو مناشف أو أكياس.
طرق عديدة وخطوات بسيطة لتأمين قناع وجه يحمي الأشخاص من مخاطر الوباء العالمي، لعل أبرزها طريقة القناع التي تعتمد على قطعة قماش قطنية.
ويمكن صنع الكمامة في المنزل باستخدام قطعة قماش قطنية، يتم تعقيمها قبل ذلك، ثم قصها باستخدام مقص معقم بالكحول الطبي أو باستخدام ماء مغلٍ، ثم ربطها برباط مطاطي أو ربطة شعر بلاستيكية.
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