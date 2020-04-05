بالصورة- ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة معًا على اليخت

استغلت الممثلة ياسمين صبري وقف تصوير مسلسلها “فرصة ثانية” بسبب حظر التجول الذي اعلنته الدولة المصرية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، لتستمتع بوقتها في الحجر المنزلي والذهاب برحلة بحرية على اليخت الخاص بخطيبها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وقد نشر الثنائي كلاًّ عبر صفحته الخاصة على موقع انستغرام صوراً من على اليخت ولكن من دون أن يظهرا في الصور.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا خطوبتهما بعدما أثارا التكهنات عقب نشر أبو هشيمة صورة ليده وهي متشابكة بيد اخرى وعلق عليها my ❤ أي “حبي”.

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الصورة تم تداولها على مواقع التواصل بشكل كبير خاصة بعدما ظهر خاتم من الالماس في اصبع يد الفتاة في الصورة، ما دفع البعض الى التأكد ان الفتاة المجهولة في الصورة ما هي إلا للممثلة المصرية ياسمين صبري التي سبق ونشرت فيديو لها قبل أكثر من أسبوع اثار إهتمام الجميع، وتحديداً بسبب خاتم الألماس الثمين الذي ظهر في إصبع يدها اليمنى..

الخاتم تعمَّدت ياسمين إظهاره في أكثر من مناسبة وهو تصميم خاص 5.8 قيراط، وبسعر لا يقلّ عن الـ50 ألف دولار تقريباً. هو من توقيع Diam Jewellery الإسم العريق في عالم الألماس والأحجار الكريمة لصاحبه السيد إبراهيم نصّور.

وكانت ياسمين صبري، قد كشفت عن علاقتها العاطفية بأحمد أبو هشيمة دون ان تنتبه وذلك بعدما نشرت صورة لها على حسابها عبر انستغرام منذ عدة أيام ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في احدى منتجعات التزلج في سويسرا حيث كانت ترتدي نظارة شمسية، تبين من انعكاس الشمس عليها ظهور رجل على هيئة ابو هشيمة.

ومن المعروف ان ابو هشيمة سبق وتزوج من النجمة هيفا وهبي في عام ٢٠٠٩ وتم الطلاق بينهما في عام ٢٠١٢، وياسمين صبري تزوجت من طبيب عام ٢٠١٢ وانفصلت عنه عام ٢٠١٧.