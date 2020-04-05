باسم مغنية: فيروس كورونا سمح لي القيام بهذه الأمور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحولت صفحات النجوم على منصات التواصل الاجتماعي إلى حملات توعية منعاً للإصابة بفيروس كورونا، فمع انتشار حملة "خليك بالبيت" التي انطلقت مؤخرا وشارك فيها مجموعة من النجوم، توسعت الحملة في الساعات الماضية وشملت عددا كبيرا من الفنانين.

وانضم إلى هذه القافلة كوكبة من النجوم اللبنانيين والعرب، إذ عمد كل نجم، بمبادرة شخصية منه، إلى نشر فيديو توعوي حول أهمية البقاء في المنزل منعا للإصابة بالفيروس الذي أصاب مئات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وآلاف من الوفيات.

وسخّر النجوم صفحاتهم الخاصة للتوعية، حيث قاموا بتجميد نشاطاتهم الفنية سواء لجهة تصوير أعمال درامية أو تأجيل الحفلات الفنية.

ومن أبرز النجوم الذين يحاولون جاهدين التعبير عن آرائهم بحرية، علهم يعكسون حجم الألم الذي يشعرون به نظرا لتردي الأوضاع الصحية في البلد، الممثل باسم مغنية الذي تنعكس روحه الطيبة على مشاعره تجاه ذوي الدخل المحدود وما يعانونه هذه الأيام.

ولاحظ بعض المتابعين قيام الممثل باسم مغنية بحذف منشور عن حساباته كان يقول فيه إنه يمضي وقتا طويلا في الأكل أثناء الحجر المنزلي. إلا أن الفنان عدّل نفس المنشور، مشيرا إلى أنه كتب على الفيسبوك: "الحجر الصحي جعلنا نبقى في المطبخ معظم الوقت. نأكل ونأكل ونأكل. ما العمل؟".

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وتابع باسم مغنية "بعد ذلك بحوالى خمس دقائق علق أحدهم وقال: "استاذ باسم نحن ما عنا بالمطبخ أكل، شو منعمل؟"، ودفعت هذه الكلمات باسم مغنية إلى حذف البوست بسرعة قائلا : "أحببت أن أشارككم ما حصل".

تجدر الإشارة، إلى أن الفنان اللبناني قد انتهى قبل الأزمة الصحية من تصوير مسلسل "ليالي الشمال" كتابة وإخراج عماد النجار، الذي تم تصوير جزء كبير منه في السويد، من ثم انتقل صنّاع العمل إلى بيروت لتصوير مشاهده المتبقية، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

وكان باسم مغنية قد عاد مؤخرا إلى لبنان قبل إغلاق المطار وإعلان التعبئة العامة، إذ كان بصدد تصوير مشاهده بمسلسل «النهاية» الذي يوقعه المخرج ياسر سامي.

الفيديو المرفق، يوجه خلاله الممثل اللبناني باسم مغنية رسالة إلى المواطنين في ظل الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد.