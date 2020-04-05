زهرة عرفات تبرر عدم تبرع الفنانين لمواجهة كورونا.. والجمهور يرد بغضب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجة كبيرة أثارتها الفنانة البحرينية زهرة عرفات بعد تداول تسجيل صوتي لها تحدثت فيه عن الأوضاع المادية الخاصة بالفنانين والفنانات.

وقالت عرفات: "لا تفكرون إن الفنانيين مليونيرة وعندهم ملايين، وما عم يوقفوا مع ديرتهم، ترا في فنانين الإيجار مو قادرين يدفعونه، عشان تكونوا عارفين وضع الفنانين بس، لاتفكرون أنه نحنا معنا ملايين، وانه الفنانيين يطلعون من الأزمة وانتوا بطيحون فيها، الفنانين ترا مساكين، بالغالب الحين عندهم أزمات مادية وانتوا تطالبونهم بالتبرع صدقوني، قولولي منو من الفنانين الخليجين طلع وتباهى بثروته، منو منهم قال هاي سيارتي وفيلتي ومجوهراتي".

وجاءت تصريحات عرفات هذه بعد مطالبات من كافة الدول العربية بقيام رجال الأعمال والمشاهير بمن فيهم النجوم بالتبرع من أجل مواجهة أزمة كورونا التي تجتاح العالم أجمع.

وأثار كلام عرفات ضجة كبيرة بين الجمهور العربي والخليجي بشكل خاص، حيث اتهمها البعض بالكذب والتظاهر بعدم القدرة، فيما رد عليها البعض بأنه لم يطالبها أحد بالتبرع وأنها ليست بحاجة إلى الخروج بهذا التصريح الصوتي المهين على حد قولهم.

وزهرة عرفات هي فنانة بحرينية استقرت في الكويت عام 1997، وكانت بداية عملها موفقة حيث شاركت الفنان طارق العلي بمسرحية لن أعيش في جلباب زوجتي، وتوالت أعمالها بعد ذلك فقد شاركت بعدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح في دول الخليج.

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كما تعد من أشهر نجمات الخليج وشاركت في عدد من المسلسلات الناجحة من بينها من يقتل الأحلام، صحوة زمن، إنسان من هذا الزمان، عطر الجنة، وشاركت في العام الماضي بمسلسلين هما أيام العسل، بالإضافة لمسلسل "كان خالد" الذي حقق نجاحا جماهيريا.

وعن حياتها الشخصية تزوجت عرفات مرتين، الأولى من بحريني وهو والد أبنائها "محمد" و"وفاء" وهو متوفى، وتزوجت بعده من عُماني وأنجبت منه ابنها "عبد الله" وانفصلت عنه بعد فترة من الزواج.

ومن المقرر أن يعرض للفنانة البحرينية مسلسل "شغف" في الموسم الرمضاني المقبل الذي تشارك فيه إلى جانب عدد من النجوم من بينهم هدى حسين، عبدالله بوشهري، حسين المنصور، عبدالله الطراروة، جاسم النبهان، سليمان الياسين، ريم أرحمة، نورا، هدى حمدان، ناصر كرماني، وآخرون.

والمسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويحكي قصة سيدة تعرضت لحادث منعها من ممارسة الفن التشكيلي، تجد ضالتها في فيصل الشاب الذي يرسم بشكل تلقائي عفوي، ليتحول الإعجاب بموهبته إلى أكثر من ذلك رغم فارق السن بينهما.