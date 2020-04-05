لقاء سويدان تشارك في تحدي "الصور القديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة لقاء سويدان في تحدي "الصور القديمة"، أو تحدي "الملل"، الذي شارك فيه العديد من النجوم، في ظل فترة العزل المنزلي.

ونشرت لقاء صورة في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"قبلت التحدي، أنا منذ الطفولة".

وشارك العديد من النجوم في تحدي "الصور القديمة" من بينهم الفنان أمير كرارة، نشوى مصطفى، هند صبري، كندة علوش، ريا أبي راشد، هنا شيحة، المذيعة ريهام سعيد.

يُذكر أن الفنانة لقاء سويدان، أعلنت منذ فترة، في بيان نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، اعتزالها التمثيل والغناء، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" مع الفنانة لوسي والفنان أحمد بدير.