حمامة القهوجي في "لن أعيش في جلباب أبي".. ما لا تعرفه عن سيد حاتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم، 5 أبريل من عام 1948، ولد الفنان سيد حاتم، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية التجارة جامعة المنصورة عام 1976، ليعمل في البداية بقصور الثقافة بالمنصورة، ثم مسارح القطاع الخاص.

وينطلق في عدة أعمال فنية، كان منها دور "حمامة" في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان سيد حاتم:

- تعاون سيد حاتم في البداية مع مسرح الدولة في بعض الأعمال مثل مسرحية (الذباب الأزرق).

- قدم عشرات الأدوار الصغيرة بين السينما والتليفزيون، ومن أهم أدواره السينمائية فيلم رمضان فوق البركان، اﻹرهاب والكباب، المطلقات والذئاب، الثعالب، بخيت وعديلة 2.

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- شارك في مسلسلات "دموع صاحبة الجلالة، ساكن قصادي، لن أعيش في جلباب أبي".

ومن أبرز أعماله في مسرح القطاع الخاص (باي باي كمبورة، فارس وبني خيبان، العالمة باشا، قصة الحي الغربي، شقع بقع).

- وافته المنية في 27 يونيو 2002، إثر إصابته بأزمة قلبية.

- كان آخر أعماله مسلسل "ألو رابع مرة"، مع نيللي ومصطفى فهمي سنة 2002.

- رغم صغر مساحة أدواره على الشاشة إلا أنه كان قادر على ترك بصمة، بأدواره الكوميدية.