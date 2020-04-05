ديانا كرازون توجه رسالة للجيش الأبيض الأردني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرصت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على توجيه الشكر للأطباء والعاملين بالقطاع الطبي في الأردن، لموقفهم الشجاع تصديا لوباء كورونا. وكتبت "ديانا" عبر حسابها الرسمي بموقع إستجرام،: "شكرا للأبطال، الجيش الأبيض بالأردن". يذكر أن ديانا كرزون، قالت في فيديو سابق لها، بأن الوعي هو السلاح الذي سنحمي به بلدنا مؤكدة على جميع الرسائل التوعوية بالالتزام في منازلنا وعدم الخروج منها منعا لانتشار المرض، كما ختمت بالشكر لهذا الوعي الذي يتمتع به أبناء الشعب الأردني ولكل المبادرات.

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