الليلة.. يسرا ضيفة "دبي كروز" مع ميساء مغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل النجمة يسرا، ضيفة على برنامج "دبي كروز" التي تقدمه الفنانة المغربية ميساء مغربي، على شاشة تليفزيون دبي.

البرنامج يعرض في تمام الثامنة مساء، وفيه تتحدث النجمة يسرا عن أحدث أعمالها الفنية "دهب عيرة"، كما تكشف كواليس أعمالها المقبلة.

مسلسل "دهب عيرة" يعرض في رمضان 2020، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب، وسينرجي.