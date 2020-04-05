نرمين الفقي توجه رسالة شكر للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجهت الفنانة نرمين الفقي، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لمجهوداته التي يبذلها لمواجهة فيروس "كورونا المستجد". وكتبت: "بحبك يا بلدي، وفخورة بيكي وبجيشك وبشعبك، وعلى رأسها أبونا وأخونا وحبيبنا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربنا يحميك ويعينك علينا". وتتخذ الدولة إجراءات وتدابير لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، مثل إغلاق المدارس، ووقف رحلات الطيران، وفرض حظر من السابعة مساء، وغيرها.

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