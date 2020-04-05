محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره دعاء لمواجهة "فيروس كورونا" ورفع البلاء عن البلاد.
وكتب يوسف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" اللهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك فحل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره وبلائه".
ويخوض الفنان يوسف الشرييف السباق الرمضاني المقب بمسلسل "النهاية"، ويشاركه العمل كل من عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. يوسف الشريف يشارك جمهوره هذا الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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