بالفيديو| "ليه قفلوا دور العبادة والمسلسلات شغالة؟".. عمرو محمود ياسين يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، على جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، من خلال بث مباشر، أجاب فيه عن سؤال "ليه قفلوا دور العبادة والمسلسلات لسه بتتصور؟".

وقال عمرو في الفيديو "لما سألت مين بيروح شغل كل يوم رد ناس كتير، وقالوا انهم منتظمين بالشغل كل يوم، مسألة التمثيل والممثلين بالنسبالي في غاية الغرابة، أولا لما حد بيقابل فنان بيحبه مبسوطين بيه وفرحانين بيه، وينزلوا يتفرجوا على فيلم في السينما بيجيب إيرادات رهيبة، وفي رمضان الناس تقعد تتفرج على المسلسلات ويحللوا".

وتابع "مش هتكلم عن إن الفن شيء قيم ومحترم، وشكّل وجدانت شعوب عبر التاريخ، ده خارج إطار النقاش بتاعي اللي مش شايف كده هو حر"، مضيفًا "قبل ما تبدأ أزمة كورونا بدأنا مسلسلات، أنا عندي مسلسل (نحب تاني ليه) صورنا وقطعنا مشوار كبير، حصلت المشكلة نعمل ايه يا جماعة، قالوا اللي فاضله شغل قليل يكمل وكل واحد بيروح أكيد بيروح خايف ومتوتر وقلقان، بس عنده التزام المسألة مش مسألة فلوس مش كل الناس معاهم ملايين، اللي بياخدوا دول عددهم قليل جدا مش النسبة العظمى من اللي شغالين في الفن".

واستكمل عمرو "في المسلسلات فيه عامل يومية كل عمل فني فيه 400 أو 500 عامل وعندهم أسر، المسلسل مش ممثلين بس، لو مسلسلي وقف هيكون عندي مشكلة مادية، وفي النهاية الرزق بتاع ربنا، يجي ويروح ده بتاع ربنا، اوعوا تفتكروا أن أنا أو غيري حاطين زكايب في بيتي، ساعات بتزنق جدا وبروح أخد قروض".

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وردًا على شعار "خليك في البيت"، الذي يردده الممثلين في الفيديوهات، بينما يستمرون هم في النزول للعمل، قال: "لها علاقة بما كان يحدث قبل الحظر بخروج الناس تتفسح وعلى القهاوي، اللي ينفع يمارس شغله بالبيت يتفضل يعمل كده محدش فينا يعرف يمثل وهو قاعد في البيت".

وأضاف: "زعلت من كابتن أحمد حسن"، في إشارة إلى رده على ممثلة أكدت للجمهور أن مواقع التصوير يتم تعقيمها كل يوم، فقال حسن: "طب ما نروح نصلي عندكم"، وعلق عمرو: "الكابتن أحمد حسن عايز يقلل من قيمة الفن أنا لو فكرت بنفس المنطق هقولك ينفع تبقوا 22 راجل بتجروا ورا كورة جلد، طبعا لا يمكن هقول كده أنا عارف أد إيه الكورة رياضة مهمة، والفن مهم ومؤثر اللي مش عارف قيمة الفن دي مشكلته".

كان البعض انتقد استمرار تصوير مسلسلات رمضان، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومطالبة الفنانين للجمهور بالالتزام بالجلوس في بيوتهم للحد من انتشار فيروس كورونا.