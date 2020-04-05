صور ذكريات صلاح فايز.. بالملابس العسكرية و"زفاف" محرم فؤاد وعايدة رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ مشواره الفني عام 1960، بعدما تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة "عقيد- يوزباشي"، ليستمر عطائه عشرات السنين، مقدمًا أغاني خلدها التاريخ وجمعته بكبار نجوم الطرب في زمن الفن الجميل، وكذلك بالأجيال الذين جاءوا بعدهم، هو الشاعر الكبير صلاح فايز.

صلاح فايز رحل عن عالمنا مساء أمس السبت بعد مروره بوعكة صحية، عن عمر يناهز 86 عامًا، ومن صندوق ذكرياته ننشر عددًا من الصور التقطها بملابس العسكرية في مراحل مختلفة من حياته، وأخرى جمعته بعدد كبير من أشهر نجوم الأغنية، بينهم الفنانة سعاد محمد التي تعاون معها مقدمًا واحدة من أشهر أغانيها "وحشتني"، الصديق والفنان محرم فؤاد، والفنان محمد رشدي، الملحن محمد الموجي، الملحن كمال الطويل، الشاعر حسين السيد، وغيرهم.

ومن بين الصور واحدة نادرة وعمره عامين تقريبًا، جمعته بوالدته وصديقتها الإيطالية، وصورة نادرة من حفل زفاف محرم فؤاد والفنانة عايدة رياض.