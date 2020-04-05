"عبير صبري توجه رسالة للجمهور: "البشرية كلها في سفينة نوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة عبير صبري، رسالة لجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وكتبت: "اصبروا وتفائلوا واثبتوا واظهروا رضاكم لله سبحانه وتعالى عن الابتلاء وكل واحد يتشغل بمحاسبة نفسه وإصلاحها على قد طاقته، البشرية كلها في سفينة نوح".

وتابعت: "ربنا يجعلنا من الناجيين برحمته وربنا يحفظنا كلنا ويحفظ اهلنا وأحبابنا".

وتشارك الفنانة عبير صبري، في بطولة المسلسل الرمضاني "دهب عيرة"، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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