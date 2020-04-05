11.5 مليون زائر لقناة وزارة الثقافة من 25 دولة

رصدت وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب والتي تعرض ألوان إبداعية متنوعة ضمن مبادرة "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" ، التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في 24 مارس الماضي ، 11 مليون و508 ألف زائر.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الأحد، أن العروض سجلت مشاهدة مليون و2615 شخص، بإجمالي عدد ساعات مشاهدة حتي الآن 126 ألف و737 ساعة، كما سجلت القناة 83 ألف مشترك.

Advertisements

وجاءت كثافة المشاهدات في أكثر من 25 دولة حول العالم بالترتيب هي مصر ، السعودية ، أمريكا

، الإمارات العربية ، كندا ، الكويت ، ألمانيا ، إنجلترا ، فرنسا ، هولندا ، الأردن ، أستراليا ، سلطنة عمان ، مملكة البحرين ، العراق ، تونس ، إيطاليا ، المغرب وغيرها.

كما بلغ متوسط الفئات العمرية للمشاهدين كالآتي من 18 حتي 34 عاما 59% ، ومن 35 إلى 44 عاما 21% ، ومن 45 إلى 64 عاما 15% ، ومن 13 إلى 17 عاما 2% ، وفوق 65 عاما

3% ، واحتل الرجال النسبة الأكبر للمشاهدة بـ 52.5% ، بينما سجلت الفتيات نسبة 47.5% ، وجاءت أكثر المشاهدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، بالإضافة إلى الموقع الرسمى لوزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

وبلغ عدد زوار الموقع الرسمى لوزارة الثقافة الذين قاموا بالإطلاع على محتوياتها من الكتب بصيغة pdf حوالي 20000 قارئ ، حيث بلغ عدد الكتب المتاحة للتحميل 150 كتاب، وجاء الأكثر قراءة منها المهنة جغرافي ، وتم تحميله 731 مرة ، صياد السمك الناطق بتحميله 386 مرة من إصدارات هيئة الكتاب، مختارات من وثائق ثورة 1919 من إصدارات دار الكتب وتم تحميله 627 مرة ، الملل والنحل من إصدارات هيئة قصور الثقافة وتم تحميله 404 مرة.