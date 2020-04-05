الليلة.. يسرا ضيفة برنامج "دبي كروز" مع ميساء مغربي

تحل، اليوم، الفنانة يسرا ضيفاً في برنامج دبي كروز، وذلك حسبما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "يسرا": "إستنوني الليلة في برنامج كروز، مع الجميلة ميساء مغربي، على

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شاشة AUE الساعة 22".



ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة يسرا في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "دهب عيرة"، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج

جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.