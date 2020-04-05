معهد جوته يستكمل أنشطته منتصف أبريل

قالت سوزانا هوون مديرة معهد "جوته" الألماني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المعهد قرر استكمال أنشطته وبرامجه التعليمية والثقافية خلال الفترة المقبلة عبر الإنترنت بداية من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار سعيه إلي استمرار دوره الهام رغم تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 ) في العالم.

وأضافت مديرة معهد جوته أن قرار الحكومة المصرية بفرض الحجر الصحي المنزلي وحظر التجوال ليلا، جعلنا نستغل الشبكة الرقمية القوية للمعهد الاستغلال الأمثل حيث يتواصل العاملون

من خلالها من المنزل لإعداد البرامج التعليمية والترجمة وعقد مؤتمرات عبر الفيديوكونفرانس لتنسيق العمل الداخلي .. لافتة إلى أنها تتواصل كذلك من خلال هذه الشبكة مع موظفي مقار المعهد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتأكد من سير العمل.

وأوضحت هوون أنه تم إعداد المدرسين خلال الأسبوعين الماضيين للبدء في إعطاء الدروس لطلاب تعليم اللغة الألمانية عبر الإنترنت بعد إغلاق الفصول مع

تأجيل عقد الامتحانات التي تستلزم تواجد الطلاب في المعهد .. مؤكدة أنه لا يمكن إجراء الامتحانات عبر الإنترنت لضمان معايير الجودة العالية لتحديد مستوى الطلاب.

وأكدت مديرة معهد جوته أن المعهد مستمر في تقديم أنشطته عبر موقعه على الإنترنت فضلا عن خدمة قراءة الكتب باللغة الألمانية عبر الإنترنت أيضا، لافتة إلى أن هذه التجربة ستكون مفيدة للمعهد لاستمرار العمل بالنظام الرقمي في المستقبل، مشيرة إلى أن المعهد يدعم الشركاء من الفنانين والمثقفين في هذه الفترة الحرجة بعد توقف نشاطهم من خلال برنامج يطلب منهم كتابة أفكارهم ونظرتهم للعالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بمقابل مادي.