فيديو .. أيتن عامر تشعل تيك توك على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة أيتن عامر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت أيتن عبر تطبيق تيك توك، وعلقت عليه، قائلة: الحجر المنزلي و سنينة.
ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة أيتن عامر في بطولة مسلسل فرصة تانية، وهو من تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراجمرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، محمد هاني، عصام السقا، أحمد مجدي، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.
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