فيديو .. سينرجى تطرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار

طرحت شركة سينرجي البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
ومسلسل الاختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة
وتدور أحداث المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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