فيديو .. فيفي عبده في وصلة رقص على الطبلة البلدي

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت فيفي عبده من خلاله في وصلة رقص شرقي، كما علقت على الفيديو قائلة: قشطات عسلات فلات من مصر أمالدنيا اسكزومي أدي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانيا ربنا يستر .
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يذكر أن النجمة فيفي عبده تشارك في بطولة مسلسل مملكة الغجر، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيزحشاد، وبطولة كل من حورية فرغلي، حزام سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، عزة مجاهد، أحمد كرارة، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، محمد سليمان، نور فخري، غفران محمد، محمد الدقاق، حسام فارس، علي حميدة، صبري عبد المنعم، ياسر علي ماهر، أشرف طلبة، أحلام الجريتلي، علي الشامل، إحسان الترك، محمد جمعة.
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