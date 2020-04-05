بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات رمضان 2020

ايام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان وينتظر العديد من نجوم الفن طرح اعمالهم خلال الماراثون الرمضاني وجذب الجمهور المشاهد لتلك الأعمال التي تصبح عليها منافسة شرسة، ومع اقتراب الشهر المبارك كشفت بعض القنوات الفضائية عن البرومو الدعائي الخاص للمسلسلات التي من المقرر إذاعاتها عبر شاشاتها الفضائية.

وتستعرض بوابة الوفد خلال هذا التقرير القنوات الناقلة والبرومو الدعائي للمسلسلات رمضان 2020:

"ونحب تاني ليه"

تنتظر الفنانة ياسمين عبد العزيز عرض مسلسلها مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، والذي من المقرر اذاعته عبر شبكة قنوات ابو ظبي.

ويشار إلى أن تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يذكر أن المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، شركة "سينرجى".

"البرنس"

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير باقي مشاهدة ضمن أحداث مسلسه الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يذاع عبر فضائية mbc1.

ويشار إلى أن تدور أحداث "البرنس" فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجي.



"الاختيار"

يشارك الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني بمسلسله الجديد "الاختيار" الذي من المقرر ان يذاع عبر قنوات ON و ON DRAMA

يتناول "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، شريف منير، كريم محمود عبدالعزيز، أسر ياسين، إسلام جمال، محمود حافظ، دينا فؤاد، إياد نصار، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجي.

"اتنين فى الصندوق"

ينتظر الفنان حمدي الميرغني عرض مسلسله الجديد "اتنين فى الصندوق" خلال السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر اذاعته شبكة قنوات mbc مصر.

يشار إلى أن "اتنين في الصندوق" تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة كلا من: حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.



"سلطانة المعز"

تخوض الفنانة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني بمسلسل "سلطانة المعز"، ومن المقرر ان يتم اذاعته عبر شبكة قنوات "النهار".

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وتدور أحداث مسلسل "سلطانة المعز"، في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

الجدير بالذكر أن "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



"رجالة البيت"

ينتظر الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسله الجديد "رجالة البيت" في السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر اذاعته عبر شبكة قنوات ابو ظبي الفضائية.

يشارك الثنائي الكوميدي الشهير أكرم حسني وأحمد فهمي بمسلسل "رجالة البيت"بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا في مصر

ومنهم "بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول"، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

يعتبر"رجالة البيت" التعاون الدرامي الثاني بين فهمي وحسني، بعد نجاحهما في مسلسل "ريح المدام"، الذي عرض في رمضان 2018 مع مي عمر، وشارك أكرم في حلقة من مسلسل "الواد سيد الشحات" في رمضان الماضي، مع هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن".



" شاهد عيان"



يشارك الفنان حسن الرداد في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "شاهد عيان"، ومن المقرر عرض العمل عبر شبكة تليفزيون النهارد.

ويشار الي ان تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المشاكل التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية

"شاهد عيان" بطولة "هنا شيحا، وليد فواز، بسمة، محمد لطفي، ريم عبدالقادر"، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يذكر أن الرداد شارك في رمضان الماضي 2019 من خلال مسلسله الاجتماعي"الزوجة 18"، وكان حقق به نجاحا جماهيريا كبيرا على السوشيال ميديا.



"دهب عيرة"

تستعد الفنانة يسرا عرض مسلسلها الجديد "دهب عيرة"في السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر اذاعته عبر قناة "دبي"، ولم يتم الإعلان عن القنوات الفضاية المصرية التي ستعرضه حتى الآن.

يشار إلى أن أحداث "دهب عيرة" تدور في إطار تشويقي اجتماعي، وتجسد الفنانة يسرا دور سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتهمل ابنها الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات.

جدير بالذكر أن مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة "العدل جروب" للمنتج جمال العدل، و"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد سرحان.

"سلطانة المعز"

تنتظر الفنانة غادة عبدالرازق لعرض مسلسلها الجديد "سلطانة المعز" خلال الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر ان يتم اذاعته عبر شبكة قنوات "النهار".

وتدور أحداث مسلسل "سلطانة المعز"، في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها



الجدير بالذكر أن "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.