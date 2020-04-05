هل قصد باسم مغنية كارول سماحة بهذا النقد؟

ميرنا وليد - بيروت - كتب الممثل اللبناني ​باسم مغنية​، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، نقداً قال فيه :"فنانة،إسمها كارول،أحبها كثيرا على الصعيد الشخصي،أقدر فنها كثيرا كثيرا،أحترم تاريخها،حضرت لها اليوم فيديو. ليست كارول التي أعرفها،لا تذهبي مع الترند. ليس الترند دائما صح.ابقي كما أنت. كما نحبك.حافظي على مركزك. ليعيش فنك كثيرا.مع حبي".

وعلق متابعو باسم على منشوره، وغالبيتهم أيدته في رأيه، فيما متابعون آخرون لم يوافقوه الرأي، وقالوا إنهم أحبوا الفيديو، وكان على مغنية أن يتصل بالفنانة ويقول لها رأيه، بدلاً من الكتابة على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

فهل قصد باسم الفنانة ​كارول سماحة​ بنقده هذا؟

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