هذا ما تمنته ماغي بو غصن لمناسبة عيد الشعنينة

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة ​عيد الشعنينة​ الذي يحتفل به اليوم الأحد المسيحيون الذين يتبعون التقويم الغربي، شارك عدد كبير من الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات متابعيهم بالمعايدة لهذه المناسبة.

الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عايدت كل محبيها ومتابعيها، ونشرت عبر صفحاتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة مكتوب عليها "مبارك الآتي بإسم الرب هوشعنا في الأعالي"، وعلقت قائلة :"شعنينة مباركة جميعاً.. يا رب تعيدوا علينا السنة الجايي بحال أفضل".

وكانت إنتقدت ماغي الأشخاص الذين يتاجرون بصحة الناس من خلال بيعهم مواد غذائية فاسدة، وقالت :"ابشع المجرمين يلي عّم يتاجروا بارواح وصحة الناس ببضائع فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بعزّ أزمة المرض والموت. الى جهنم وبئس المصير يا وحوش. لازم تتحاكموا علناً ونحنا نتفرج. هيك هيك قاعدين عنا وقت.وحسابكن بكل الأحوال جاي".

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