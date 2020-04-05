بالصور- نانسي عجرم وفادي الهاشم وبناتهما يحتفلون بعيد الشعنينة

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة ​عيد الشعنينة​ الذي يحتفل به اليوم المسيحيون الذين يتبعون التقويم الغربي، شارك عدد كبير من الفنانين والفنانات متابعيهم بالمعايدة لهذه المناسبة، وبنشر صور من أجواء العيد.

الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ظهرت وزوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ وبناتهما الثلاث إيلا وميلا وليا بإطلالة مميزة من خلال مجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها نانسي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبدت نانسي وزوجها وفادي وبناتهما في غاية الأناقة، وعلقت نانسي على الصور قائلة "شعنينة مباركة".

متابعو نانسي عايدوها، ومنهم من أعاد نشر هذه الصور على صفحاته.

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