هكذا تمضي زهرة الخرجي يومها منذ بداية إنتشار فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - في ظل حالة حظر التجول المفروضة في عدد من دول العالم، ومنها الكويت، للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​، قالت الممثلة الكويتية ​زهرة الخرجي​ :"يبدأ يومي في وقت شروق الشمس، وتحديداً بعد أدائي لصلاة الفجر وتناول الإفطار، حيث أتفرغ من بعد ذلك لقراءة الروايات الأدبية أو النصوص الفنية، بالإضافة إلى مشاهدة التلفاز ومتابعة الأخبار، حتى يحين وقت النوم في المساء".

وعن مشاركتها في حملات تطوعية خلال أزمة كورونا، قالت :"سبق وأن قدمت عدداً من «الفلاشات» والأعمال التطوعية والتوعوية التي صورتها في البيت، وهي تحث الناس على أهمية الوقاية من خطر فيروس «كورونا»".

وعن المسؤولية التي تقع على عاتق الفنان في هذه الفترة، قفالت الخرجي :" المسؤولية ثقيلة، ليس على الفنان وحسب، بل على كل شخص يعيش على أرض الكويت، إذ لا بد من اتباع التوجيهات والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكومية، وتنفيذها بدقة بالغة، مثل الجلوس في البيت وعدم التجمع والمخالطة".

وعن الخطوات الوقائية التي تتبعها، قالت :"منذ بداية ظهور فيروس كورونا، وقبل إعلان حظر التجول في البلاد، كنت أتبع الإجراءات الوقائية بعدم الخروج من المنزل، فضلاً عن التعقيم المستمر وارتداء الـ«gloves» والكمامة، وغيرها من الأدوات التي تساعد في الحد من انتقال العدوى".

حديث الممثلة زهرة الخرجي جاء ضمن مقابلتها في جريدة "الراي" الكويتية مع الزميل فيصل التركي.