شاهدوا ما حصل مع زينة مكي وهي تحتفل بعيدها في الحجر المنزلي.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية ​زينة مكي​ بعيد ميلادها الـ30، بطريقة طريفة، خلال تواجدها في الحجر المنزلي.

ونشرت زينة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل قالب الحلوى وترتدي في قدميها "مزلج"، لكنها تعثرت ووقعت على الأرض.

وعلّقت زينة على الفيديو، قائلة: "ثلاثون، حجر صحي ولا أزال غير رشيقة. عيد ميلاد سعيد لي. شاهدوا حتى النهاية. يا فرحة ما تمت".

يُذكر أن زينة تشارك في مسلسل "دانتيل"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والممثل السوري محمود نصر.

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