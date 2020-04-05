خاص- جيهان عبد العظيم تكشف لـ"الفن" يومياتها في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - تقضي الممثلة السورية ​جيهان عبد العظيم​ أوقاتها، إلى جانب زوجها الكاتب المصري ​إياد إبراهيم​، في منزلهما بالقاهرة.

وأكدت لموقع "الفن" أنها تحاول تعبئة الوقت الطويل بأمور عديدة، أهمها اللعب والتسلية مع كلبها "بندق"، كما تشغل نفسها بقراءة الروايات، وآخر رواية هي "العابرة"، لوالد زوجها إبراهيم عبد المجيد.

وأشارت عبد العظيم الى أنها تقرأ أيضاً مواضيع طبية عبر الشبكة العنكبوتية، وتمارس هوايتها بالرسم، إضافة إلى إنشغالها بالطبخ، خصوصاً أنها تجيد إعداد معظم الطبخات والأكلات.

وكانت عبد العظيم قد ألمحت لموقعنا إلى أن عودتها إلى الأضواء باتت قريبة جداً، بعد غياب طويل دام لثلاث سنوات.

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