ميرنا وليد - بيروت - كشف نقيب الممثلين الأسبق، والكاتب اللبناني جان قسيس، تفاصيل عن قصيدة "من العيد شو باقي معي"، والتي كان كتبها سابقاً قسيس، وأداها الفنان اللبناني نادر خوري العام الماضي.
وقال قسيس :"للأَسف ... كم أَصبحت أَعيادنا فارغةً من مضمونها الروحيّ ، وغرقت في المادّيات الزائلة والمظاهر الواهية ...
قبل سنواتٍ ، إتّصلت بي إعلاميّةٌ معروفةٌ كانت تُعِدُّ برنامجًا إِذاعيًّا لبثّه يوم الجمعة العظيمة ، وخلاصتُه ردودٌ من شخصيّاتٍ عامّةٍ على سؤالٍ واحدٍ : "شو باقي من العيد؟".
كان يُفترض أَن تأخذ منّي الجواب في اليوم التالي، إِلّا أنّها اتّصلت لتُخبرَني أَنَّ البرنامج أُلغي ، لكنَّ الجواب كان قد أَتاني بوحيٍ في قصيدةٍ بعنوان "من العيد شو باقي معي؟". مرَّت الأَعوام ، وقُدِّر أَن يسمعَ القصيدة الفنّان نادر خوري فلحَّنها ، وقام الفنّان فادي أَبي هاشم بتوزيعها موسيقيًّا ... وها أَنا اليوم أُهديها بصوتي إلقاءً وبصوت نادر خوري غناءً ، في مناسبة بَدءِ أُسبوع الآلام".
كانت هذه تفاصيل خبر جان قسيس يكشف قصة "من العيد شو باقي معي".. وهكذا أداها نادر خوري - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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