تراند اليوم : خناقة الوسط الفني .. نشوى مصطفى مسكت في ميار الببلاوي بسبب الرقاصة دينا

هاجمت ميار الببلاوي الراقصة دينا بسبب تصريحاتها الأخيرة حول عدم تأجيل مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا .

كتبت ميار عبر صفحتها الشخية “فيس بوك”: “بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة فى سبيل شهر ربنا شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر أنكم مصممين تضيعوه علينا كان رمضانكم غير رمضانا استغفر الله كان”.

وأضافت: “رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو الى اغضب ربنا علينا العمره اتمنعت والاذان والمساجد اتقفلت رحمه ربنا الى محتاجينها دلوقتى اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابى هيزعلوا منى بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لاهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعه.

لترد نشوي مصطفي عليها :” ودى زميلة ممثلة — ومش معتزلة على فكرة لأن قريب كانت بتمثل عادى — والاخت مش عارفة أنه حرام تغتاب زميلة ليها وحاطة صورتها وماتعرفش مين أقرب لله هى ولا دينا ومتعرفش أن العبرة بخواتيم الاعمال — لاحول ولا قوة الا بالله

Advertisements

لاحول ولا قوة الا بالله — ايه ده ؟؟؟؟ هو انتى ياميار اعتزلتى التمثيل ؟؟؟؟؟ اصلك لحد قريب كنت عارفة انك بتمثلى عادى حتى لو فى رمضان وبعدين الممثلين يضيعوا عليكى رمضان ليه

وأضافت : انتى عاقلة بالغة وبعدين ياستى اجتهدى وقاومى زمايلك الشياطين اللي بيلهوكى عن عباداتك علشان الجهاد ثوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زمايلك الاشرار —ياميار حرام تستعدى الناس على زمايلك وتقولى للناس مين معايا — عيب والله ده انتى كلتى معاهم عيش وملح ادعى بالهداية لكن غيبة ونميمة لاء كونى قدوة وسيبك من لم اللايكات وادعى ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك ذنوبك — غفر الله لنا ولكى

وتابعت : على فكرة شيلى صورة دينا علشان حرام عليكى ده بيسمى فى الاسلام غيبة لانها ماتعرفش انك حطه صورتها وبعدين اتقى مكر الله ياميار إن مكر الله شديد لاتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته