تراند اليوم : أغنية ” مش قد الهوى ” لشيرين عبد الوهاب تجعلها تتصدر اليوتيوب – فيديو

تواصل أغنية “مش قد الهوى” الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدر تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي بعد طرحها أول أمس الجمعة عبر قناتها الرسمية بـ يوتيوب.

“مش قدى الهوى” من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:

قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه

ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال

وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة

وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، بعد آخر ألبوم طرحته “نساي” في أكتوبر 2018.