تراند اليوم : سيرين عبد النور: تتحدى كورونا.. وتحتفل بعيد “الشعنينة” مع عائلتها

قررت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، قضاء عيد الشعنينة وسط عائلتها بالمنزل، نظرًا لاتباع الحجر المنزلي من أجل التصدي لفيروس كورونا المنتشر حول العالم.

ونشرت الفنانة صورة جمعتها بعائلتها الصغيرة من المنزل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور “انستجرام”، وكتبت عليها: “اليوم عيد الشعنينة والكورونا ما رح تغير بجمعتنا وفرحتنا بحبكن ينعاد عليكن، خليك في البيت”.

وعرفت سيرين الجمهور بعيد “الشعنينة” فكتبت عبر موقع التغريدات “تويتر”: “‏الشعنينة، عيد ديني مسيحي يأتي في الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس،

ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين شعنينة مباركة”.

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وتشارك عبد النور بدراما رمضان المقبل بمسلسل “دانتيل” وآخر أعمالها كان مسلسل “الديفا” من بطولة يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

و”دانتيل” بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثني صبح، إنتاج “ايغلز فيلمز” للمنتج جمال سنان ومن المقرّر عرضة في شهر رمضان.

وسبق وشاركت عبد النور جمهورها بمقطع فيديو، خلال إجراء عملية التعقيم للحماية من فيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسلها “دانتيل”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.

وظهرت سيرين في الفيديو وهي مرتدية كمامة وقفزات، وعلقت: “بليز ما تضحكو علي بس هيك منفوت على التصوير، دانتيل رمضان 2020”.