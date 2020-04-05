تراند اليوم : بسبب المرض .. الحقيقة الكاملة لاعتزال عادل إمام التمثيل

انتشرت الساعات القليلة الماضية شائعة اعتزال الفنان عادل امام الدراما التليفزيونية على ان يكون مسلسله “فالنتينو” هو العمل الاخير له.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان عادل امام أن ما يتردد غير صحيح وان عادل امام لن يعتزل التمثيل.

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واضافت المصار قائلة : ان قرار اعتزال عادل امام هو وحده الذى يقرره متمنين له الصحة ودوام العافية وامتاع جمهوره بالعديد من الاعمال الفنية سواء فى السينما او التيفزيون.