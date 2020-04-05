تراند اليوم : شريف منير: يوضح حقيقة.. وجود جزء ثاني من “كده أوكيه”

بعد أن تداولت العديد من المواقع على السوشال ميديا، أخبار بوجود جزء ثاني من المسرحية الكوميدية “كدا أوكيه”.

ونفى الفنان وجود حزء ثاني من المسرحية الكوميدية، موضحًا أنها مجرد شائعة ليس أكثر، قائلًا: “هل عشان أنا نزلت صورة من المسرحية، يكون دا معناه إن فيه جزء ثاني للعمل؟”.

وتروجت هذه الشائعة بعد أن نشر شريف منير، صورة من كواليس المسرحية التي جمعته بالفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، عبر حسابه بـ”انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “إن شاء الله قريباً يبقى “كده أوكيه”.

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ويشارك شريف منير في الموسم الرمضاني القادم 2020 في مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، سليمان عيد، علا رشدي، وغيرهم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

ويشارك أيضًا في مسلسل “الزيبق 2″، مع النجم كريم عبد العزيز، أحمد صبري غباشي، ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، محمد شاهين، إدورد، سهر الصايغ، كارمن بصيبص، وغيرهم، وهو كتب الحوار وليد يوسف، وسيناريو ومعالجة درامية وإخراج وائل عبد الله.