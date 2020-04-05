تراند اليوم : علي احر من الجمر .. الجمهور ينتظر الجزء الخامس من مسلسل La Casa De Papel 4

تعرض البروفيسور في نهاية الجزء الثالث بمسلسل La Casa De Papel 4. لصدمة كبيرة، بعدما ظن أن الشرطة أطلقت النار على حبيبته لشبونة، وهو ما دفعه لأن يهاتف باليرمو أحد أفراد العصابة، ويخبره أنها لم تصبح عملية سرقة الآن بل حربا.

وهي الجملة التي جعلت باليرمو يصدر أوامر بالاستعداد لمواجهة الشرطة خاصة وأن هناك مدرعة تقترب من اقتحام البنك الاسباني، وبالفعل يفتحوا ابواب البنك ويطلقوا قذيفة على المدرعة ويمروها أمام ذهول من الشرطة، ومن هنا تنتهي أحداث الجزء الثالث وتبدأ معركة جديدة في الجزء الرابع الذي طرح للجمهور أول أمس الجمعة على منصة نتفيلكس.

هناك عديد من العناصر التي ستجعلك متحمسا لأن تشاهد الحزء الجديد ولا تتركه الا بانتهاء اخر مشهد في الحلقة الثامنة.

سيناريو العمل مترابط جدا ومكتوب بحرفية كبيرة حتى انك ستذهل من التفاصيل التي ستقابلك في العمل والترابط الزمني للأحداث، بالاضافة ان مع نهاية كل حلقة ستجد نفسك امام مفاجئة جديدة لم تتوقعها وهو الامر الذي سيجعلك غير قادرا على ترك مشاهدة باقي الاحداث لوقت اخر.

ويتسم العمل بسرعة الأحداث، وظهور مفاجئات عديدة وصدمات لن يتخيلها متابعو المسلسل من أولى حلقاته، وستشعر ان قلبك يخفق بسرعة مع ماستراه، وستظل في ذهول حتي مع انتهاء العمل.

وسيساعدك في تخيل كل تلك الاحداث المتسارعة والعيش بداخلها الموسيقى التصويرية الرائعة للعمل، والتي ستأخذك في رحلة من الاثارة مع كل مشهد، كما ان لحظات الفرح بها محموعة من الاغاني قد تجعلك ترقص كأنك تفرح معهم.

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كما ان الاخراج والصورة لايقلوا جمالا عن السيناريو والمزيكا، فتشعر مع كل مشهد ان تشاهد احد اللوحات في اكبر المعارض، الا جانب ان المخرج كان مهتم جدا بتفاصيل كل شخصية وابراز التغيرات التي طرأت عليها من خلال بعض التفاصيل التي ستقابلها وانت تشاهد العمل.

والعنصر الاهم في كل هذا هم الابطال، الذين ابدعوا في تمثيلهم وجعلوك تتأثر معهم سواء بالفرح او الحزن، ليصل بك الامر في بعض المشاهد بالبكاء، نظرا للمفاجئات المنتظرة في العمل، خاصة وان هناك العديد من الصدمات التي لم يتخيل الجمهور انها ستحدث نهائيا، كما ان البروفيسور سيتعرض خلال الاحداث لعدد من الانهيارات وسيستعين بافكار طوكيو كي يعود مرة اخري الى تركيزة لمتابعة تعقد خطة السرقة.

وستقابل في الحلقات الاولي الفكرة التي كان يستنكرها البروفيسور في البداية، وهي يفضل الا يكون هناك علاقات في العمل، ولكن مع تورط كل عضو من اعضاء العصابة في الحب، سترتبك كل خطط البروفيسور وستتغير بس التغيرات المفاجئة التي ستقابل كل افراد العصابة على رئسهم البروفيسور الذي يبحث عن حبيبته لشبونة.

وهناك جزء يجب ان ننوه عنه، وهو ان الجزء ليس له علاقة بكون العصابة تبحث عن مصل لفيروس كورونا كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات التي سبقت عرض المسلسل.

المسلسل بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.

الموسم الجديد تدور أحداثه حول خلق الفوضى، من خارج البنك المركزى الإسبانى، لمساعدة المجموعة، التى يقوم بها قائد المجموعة البروفيسور، بالإضافة إلى بعض الفوضى من داخل البنك والتى ستؤدى إلى كوارث، سيدفع الكل ثمنها.