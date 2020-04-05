تراند اليوم : كارمن سليمان تحتفل بعيد زواجها بفيديو علي التيك توك – اتفرج

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد زواجها الثالث من الملحن مصطفى جاد عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

ونشرت كارمن سليمان صورة تحتضن فيها زوجها وعلقت عليها قائلة ” كل سنة وانت حبيبى ومعايا ”

يذكر ان طرح امس الجمعة حفل لكل من كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، بقيادة أحمد حسن فكرى

من ناحية اخرى طرحت كارمن سليمان مؤخرًا أغنية “بصاتك”، ألحان زوجها مصطفى جاد، ومن كلمات سامي علي، وتوزيع ماز، بينما تتعاون لأول مرة خلال بالكليب مع المخرج أمير رواني.