تراند اليوم : أتقي الله.. القصة الكاملة لهجوم “نشوى مصطفى” على ميار الببلاوي بسبب دينا

شهد الوسط الفني في مصر، صباح اليوم الأحد، مشادات كلامية بين كل من الفنانة نشوى مصطفى والفنانة ميار الببلاوي بسبب الراقصة دينا، والتي كانت قد صرحت أنها مضطرة الذهاب إلى لوكيشن التصوير الخاص بالمسلسل الذي تشارك فيه رمضان 2020،

على الرغم من انتشار فيروس كورونا، صدور قرارات بمنع التجمعات.

وبدأت القصة عندما نشرت الببلاوي تصريح لدينا في إحدى المواقع، والتي قالت فيه: “مضطرين ننزل نصور مسلسلات رمضان.. واللوكيشن كله كمامات ومطهرات”، لترد ميار: “بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة في سبيل شهر ربنا شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر إنكم مصممين تضيعوه علينا، كان رمضانكم غير رمضانا استغفر الله كان رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو اللي أغضب ربنا علينا”.

واستكملت: “العمرة اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقتي اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابي هيزعلوا مني بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لأهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعة”.

وبعدها هاجمتها الفنانة نشوى مصطفى قائلة: “لاحول ولا قوة إلا بالله إيه ده؟ هو أنتي ياميار أعتزلتي التمثيل ؟ أصلك لحد قريب كنت عارفة أنك بتمثلى عادي حتى لو في رمضان،

وبعدين الممثلين يضيعوا عليكي رمضان ليه؟ انتي عاقلة بالغة وبعدين ياستي أجتهدي وقاومى زمايلك الشياطين اللي بيلهوكي عن عباداتك علشان الجهاد ثوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زمايلك الأشرار، ياميار حرام تستعدي الناس على زمايلك وتقولي للناس مين معايا”.

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وتابعت: “عيب والله ده أنتي كلتى معاهم عيش وملح، أدعي بالهداية لكن غيبة ونميمة لاء، كوني قدوة وسيبك من لم اللايكات، وادعي ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك ذنوبك غفر الله لنا ولكي،

وعلى فكرة شيلي صورة دينا علشان حرام عليكي ده بيسمى في الإسلام غيبة لإنها ماتعرفش أنك حاطه صورتها وبعدين أتقي مكر الله ياميار إن مكر الله شديد لاتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ثم ردت الببلاوي على نشوى فقالت: “نشوى حبيبتي أنتي عشرة العمر وربنا يعلم غلاوتك عندي وردك يحترم والله أنا مبناظر ولابزايد ولا بزكي نفسي على أحد ربما يكون أفضل وأقرب لله مني ولكن أنا فعلا أكلمت من قلبى ومن خوفي على عشرة عمري وزمايلي اللي كلت معاهم عيش وملح حتى دينا صحبتي وبحترمها بس فعلا دي وجه نظرى من سنين”.

وأشارت إلى: “إن رمضان شهر الله وعمرى ماسعيت لمسلسل في رمضان وأنا معتزلتش التمثيل لكن في رمضان مليش غير برنامجي الديني وانا مغتبتش دينا لأني مجبتش أسمها والصورة نازلة في أماكن كتير وعليها تعليقات من فنانين زمايلنا يعني انا مشيراها من عند زميل أنا بحبك في الله ومش هزعل منك لكن بجد رمضان شهر الله وفي الظروف دي محتاجين للدعاء والرحمة إنما المسلسلات ليست ضروره حتمية في الشهر الفضيل وبالذات لو فيها كمان ضرر لزمليلي والعمال الغلابة اللي بيشتغلوا في اللوكيشن يعني نضحي بنفسنا وبالناس علشان شي هيضر مش هينفع