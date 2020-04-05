محمد ثروت وكبار المنشدين يحيون حفل أونلاين دينيا ليلة النصف من شعبان



في وقت يعلن الفنانون عن إحيائهم حفلات اونلاين لتسلية جمهورهم في الحجر المنزلي، أعلن الفنان محمد ثروت عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك، عن إحيائه أكبر وأضخم حفل أون لاين " إنشاد ديني " في بث حي لجمهوره " بعنوان "مناجاة" ليلة النصف من شعبان، وإذاعتها عبر قناته الخاصة على اليوتيوب.

يشارك ثروت في الحفل الشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشني والذين يتجمعون لأول مرة في مبارزة صوتية وروحانية على أنغام أشهر التواشيح والقصائد في الابتهال والمديح والدعاء.

يتم بث الحفل عبر الإنترنت امتثالاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية بمنع التجمعات، وذلك للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة في توفير الجو الروحي للمتابعين في أمان منازلهم في هذه الليلة والتي توافق يوم الأربعاء الموافق ٨ ابريل من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة مساء.

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يتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الروحانية مثل: "قمراً سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لاجل النبي" و"مولاي" بالإضافة إلى مفاجآت أخرى تزخر بها الليلة، حيث يؤدي كل من الفنانين الأربعة أعمالاً منفرداً قبل أن تندمج أصواتهم في عزف مشترك على طبقات صوتية وإيقاعات متناغمة في بناء تصاعدي لحالة روحية يشعر بها كل المشاركين ويعملون كي تصل إلى وجدان الجمهور.

يبث الحفل مباشرة على صفحة محمد ثروت الشخصية في موقع يوتيوب عبر اللينك التالي: