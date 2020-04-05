شائعة مقتل قصي خولي تؤرق محبيه وهكذا رد

انتشر خبر مقتل الممثل السوري قصي خولي على نطاق واسع، بعد نشر موقع إلكتروني خبراً بعنوان "مقتل قصي خولي قبل قليل بشكل صادم... والحزن يعم المدن السورية".
وخرج خولي عن صمته لنفي الشائعة بإعادة نشر نسخة عن المقال وأرفقها بردِّ جاء فيه:
"العمى أيمتى صار هذا الحكي؟ والله ما خبروني انو هيك صار معي. يحرق حريشون هالمواقع، أكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشون بالسوري، هي بتجي بمعني يفضح عرضن، كمان اثقل شوي اذا بدكن الحقيقة".
وكان عدد كبير من محبّي الممثل السوري قصي خولي وأصدقائه حرصوا على معايدته بمناسبة عيد ميلاده، وبدوره توجّه إليهم بكلمة شكرٍ عبر خاصية القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام بالقول:
"شكراً للأصدقاء والنجوم الغوالي على المعايدات. وشكراً للمتابعين الحبايب على الإهتمام والفيديو يللي جمعوا فيه معايدات الناس المحبة يللي بكبر فيهم جميعاً. الله يحمي الجميع".
وكان قصي قد.نشر للمرة الاولى فيديو له مع ابنه فارس وكتب تعليقا عليه: "صارو ٤٤ سنة يا بابا بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي في مثل فارسي بِقول من ليس له ولد ليس في عينيه نور وانت نور عيوني يا ابني"
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